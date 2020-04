CALCIOMERCATO MILAN PAQUETA / Il Milan è alla ricerca di una soluzione per Paqueta. Il centrocampista brasiliano può rientrare in qualche scambio, ultima una possibile operazione con il Benfica.

Come scrive 'Tuttosport' la dirigenza rossonera potrebbe pensare a, proponendo in cambio il cartellino dell'ex Flamengo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, scambio con il PSG | Ma c'è un problema

Come per Paqueta, anche il portoghese classe '99 sta trovando poco spazio al Benfica, con l'Ad Gazidis che avrebbe offerto il nazionale verdeoro al Ds dei lusitani Rui Costa. Florentino è stato definitivo come il 'Pogba portoghese' e già in passato era stato accostato al 'Diavolo'. Per il momento ci sarebbe stato solo un pour-parler tra le due società, con la trattativa che potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane. Sullo sfondo per Paqueta rimane anche l'interesse del PSG dell'estimatore Leonardo.