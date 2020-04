CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND MANCHESTER UNITED / Già a gennaio ha occupato le prime pagine per il suo trasferimento: tra le grandi d'Europa l'ha spuntata il Borussia Dortmund che ha battuto una concorrenza serrata, anche della Juventus.

Erling, con i suoi 19 anni e il suo carico di gol, continua però ad essere un calciatore molto ambito: lo segue il, ci pensa ilche, secondo quanto riferisce il 'ESPN', sarebbe pronto anche a sborsare i circa 70 milioni di euro della clausola fissata nel suo contratto. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Un'operazione però che guarda al futuro: difficilmente il Borussia Dortmund accetterà di lasciar partire il bomber appena acquistato, così come lo stesso calciatore ha scelto il club tedesco proprio per la possibilità che offre di crescere senza eccessive pressioni. Tutto rimandato quindi all'estate del 2021 quando i 'Red Devils' sono pronti a far partire il vero e proprio assalto al calciatore. Sempre che prima qualche altra società non riesce a proporre le giuste argomentazioni per convincere Haaland e il Borussia Dortmund.