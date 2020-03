Coronavirus, Conte: ''Eurobond? Germania non pagherà debiti dell'Italia''

CORONAVIRUS CONTE EUROBOND ITALIA GERMANIA MERKEL / Intervista significativa di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, alla televisione tedesca 'Ard'. Argomento caldo i Coronabond, proposta avanzata all'Unione Europea per fronteggiare l'emergenza economica parallela a quella sanitaria per il coronavirus e molto discussa in Germania. "L'Europa compete con Cina e Stati Uniti - ha affermato il premier - Questi ultimi hanno stanziato il corrispettivo del 9% del loro Pil. In Europa ognuno vuole andare per conto suo? Di questo passo si sarà sempre meno competitivi sul mercato globale. I bond non significano che i tedeschi pagheranno i debiti italiani. Serve una reazione comune per creare condizioni di mercato più vantaggiose per finanziare la ricostruzione. Io rispetto le opinioni di Angela Merkel, ma attenzione: non parliamo di uno shock asimmetrico e dei problemi di un singolo paese.

Come può l'Europa pensare di ricorrere a strumenti utilizzati in passato con regole vecchie? L'Italia ha sempre pagato i propri debiti. Io e la Merkel abbiamo espresso due visioni diverse, ma non stiamo scrivendo una pagina di economia, bensì di un libro di storia. E' un'emergenza devastante sui nostri sistemi sanitari, economici, sociali. L'Europa deve dimostrare di essere la casa comune per i suoi cittadini e di saper risolvere i loro problemi così come avevano pensato a loro tempo".

