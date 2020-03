Calciomercato Inter, futuro Coutinho: niente ritorno

CALCIOMERCATO INTER COUTINHO / Non arriverà il riscatto da parte del Bayern Monaco. Philippe Coutinho è destinato a lasciare la Germania e a far ritorno al Barcellona ma in Spagna sarà solo di passaggio. La volontà dei blaugrana è chiara ormai da tempo ed è quella di liberarsi del fantasista brasiliano.

Il calciatore in questi giorni è stato accostato con insistenza all'Inter: sul tavolo il nome dell'ex Liverpool è finito come possibile contropartita dell'affare Lautaro Martinez. L'interesse da parte del Barcellona per l'argentino è noto ormai da tempo e il club spagnolo è pronto a fare carte per false per strapparlo ai nerazzurri.

Ad oggi sembra, però, difficile riuscire a far quadrare i conti e proprio per questo la destinazione più probabile per Coutinho sembra essere la

Nelle ultime ore è arrivata l'apertura per il Tottenham ma gli Spurs non sono l'unico club interessato. Attenzione anche ad Arsenal, Chelsea e Manchester United ma alle giuste cifre. La richiesta del Barcellona, superiore ai 100 milioni di euro, è davvero troppo alta. Non parteciperà ad alcuna asta, invece, il Liverpool: come riporta il 'Daily Mirror' i Reds non sono interessati al calciatore.

