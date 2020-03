CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN / Rebus Gonzalo Higuain alla Juventus.

Il centravanti argentino potrebbe essere relegato ad un ruolo da comprimario con l'arrivo di un nuovo centravanti più giovane in attacco, con il CFOche ha messo nel mirino, Gabriel Jesus, Werner e Kane per rinforzare l'attacco di

Calciomercato Juventus, gli scenari sul futuro di Higuain

Higuain non rientrerebbe più nei programmi della società, con la dirigenza della Continassa che sembra intenzionata a non rinnovargli il contratto in scadenza nel 2021 come scrive 'Tuttosport'. L'argentino ha un ingaggio pesante (7,5 milioni a stagione), con la Juve che per non registrare una minusvalenze ha bisogno di cederlo ad una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Spunta però un'altra ipotesi nel caso in cui Higuain non accettasse la cessione o una squadra di suo gradimento: il club cercherà un accordo con il 'Pipita', che potrebbe anche andare in scadenza e poi lasciare a parametro zero Torino tra 15 mesi. In questo caso potrebbero aprirsi le porte del ritorno in Argentina per chiudere la carriera al River Plate, squadra in cui è cresciuto e dove ha esordito nel grande calcio.