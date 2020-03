Calciomercato Inter, futuro Lautaro Martinez: agente allo scoperto

CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ AGENTE / Futuro tutto da scrivere per Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è da tempo finito nel mirino del Barcellona, pronto a fare carte false per strapparlo ai nerazzurri. Sul giocatore c'è anche il Manchester City ma i blaugrana sono in forte pressing. Attenzione, però, anche al Real Madrid, che dopo la cessione di Cristiano Ronaldo, è ancora alla ricerca del giusto centravanti che possa guidare il reparto offensivo di Zinedine Zidane.

In merito al futuro di Lautaro Martinez e al possibile trasferimento in Spagna, ha parlato a Radio La Plata, l'agente Beto Yaque: "Si dice lo vogliano Barcellona e Real Madrid, ma a lui non fa nessun effetto. Altri non dormirebbero la notte - riporta l'Ansa' - Non mi chiama mai per chiedere se le voci siano vere o false, è concentrato sul presente e sul suo lavoro. La sua costante crescita ha fatto sì che le migliori squadre al mondo lo guardino con attenzione.

Speriamo che il suo lavoro venga ricompensato come merita"

Testo al campo per Lautaro Martinez che punta però ad essere protagonista anche fuori: "Abbiamo parlato con molte persone però nulla di più - prosegue Yaque - Per ora quelli che mi chiamano non sono dirigenti di club. Non c'è nulla di formale né di serio. E' un sogno essere uno dei giocatori più ambiti sul mercato. Ma per lui non sta succedendo nulla di particolare. L'unica cosa che vuole è giocare e fare gol".

