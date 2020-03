VERONA EYSSERIC CORONAVIRUS / Sampdoria-Verona è stata una delle ultime partite della Serie A disputata (8 marzo): un azzardo con il senno di poi visto i tanti contagiati del club blucerchiato uscito fuori nelle settimane seguenti. Di questo parla in un'intervista a 'Le Parisien', il centrocampista della società veneta, Valentin Eysseric: "Sampdoria-Verona non si doveva giocare, altro che porte chiuse. La partita non doveva essere disputata: a noi calciatori non è ancora stato fatto il tampone.

Per ora stiamo bene, ma sono sicuro che, dopo la partita contro la Sampdoria, almeno 6-7 asintomatici uscirebbero fuori".

Il calciatore è molto contrariato: "Ci dicevano che si trattava di una semplice influenza, nel frattempo lì fuori c'era gente che moriva: è stato scandaloso. E' impensabile che l'attenzione vada ancora al mondo del pallone, pur quando ci sono delle vite in gioco". Il Verona è una delle società di Serie A che ha un calciatore contagiato: si tratta di Zaccagni, risultato positivo lo scorso 17 marzo.