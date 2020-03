CALCIOMERCATO NAPOLI TORINO / Classe 1997, Alex Meret è tra i migliori giovani del panorama calcistico europeo. Le sue prestazioni tra campionato e Champions League hanno aiutato il Napoli a rendere meno difficile una stagione già complicata dai risultati altalenanti, che hanno portato all'inevitabile esonero di Ancelotti e all'arrivo di Gattuso in panchina. Tuttavia, proprio dopo l'avvicendamento in panchina, il giovane portiere ha avuto esiguo spazio nelle gerarchie del calabrese, fattore che ha alimentato le indiscrezioni di mercato: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Così, qualora Meret dovesse mostrare segni di turbamento chiedendo la cessione, riporta il 'Corriere dello Sport', sarebbedell’unico eventuale pretendente per sostituirlo; non preoccupa, in tal senso, la sua età (lo scorso gennaio 33 anni).

