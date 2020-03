CALCIOMERCATO INTER SENSI / In caso di ripresa del campionato, al momento stop per l'emergenza coronavirus, saranno mesi decisivi per la permanenza all'Inter di Stefano Sensi.

La dirigenza nerazzurra conserva più di qualche perplessità soprattutto sulla tenuta fisica del giocatore, che dopo un ottimo avvio di stagione alla corte diè stato vittima di numerosi stop per infortunio.

Per il centrocampista classe '94 c'è un gentleman agreement con il Sassuolo per il riscatto a fine stagione, che come riporta la 'Gazzetta dello Sport' sarebbe ancora in bilico. I 20 milioni di euro da versare alla società neroverde rappresentano una spesa importante per i nerazzurri, che potrebbero reinvestirla per finanziare altri colpo tra cui, sempre dal Sassuolo, il pari ruolo Locatelli. L'arrivo di Eriksen a gennaio, poi, ha complicato ulteriormente la posizione di Sensi nelle gerarchie di Conte e di Marotta. Il centrocampista della Nazionale, oltre ad alcune sirene provenienti dalla Premier League, è da tempo sul taccuino del Barcellona.