CORONAVIRUS SHEVCHENKO / Arriva un altro messaggio di vicinanza all'Italia da parte di un grande ex Serie A. Si tratta di Andriy Shevchenko, che da Londra ha parlato così a 'Sky Sport': "Situazione paragonabile a Chernobyl? Ho vissuto un momento molto simile a questo, all'epoca avevo nove anni. Ripeto, l'unica cosa che dobbiamo fare è evitare comportamenti stupidi. Nessuno di noi può avere la certezza di non aver contratto il virus.

Non dobbiamo uscire, non dobbiamo pensare solo a noi ma soprattutto a quelle persone per cui il contagio rappresenterebbe un problema maggiore". Chiusura infine con il seguente messaggio: "Ci tengo a salutare tutti gli italiani, sono sempre vicino a voi. Bisogna vivere con una sola speranza, ovvero che le cose miglioreranno. Forza Italia, ne usciremo tutti quanti insieme".

