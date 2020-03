CALCIOMERCATO NAPOLI MILAN MILIK ATLETICO MADRID / Arek Milik, futuro in bilico: per l'attaccante polacco i prossimi mesi saranno fondamentali per capire quel che sarà di lui.

Il contratto con ilscadrà tra una stagione e le trattative per il rinnovo sono al momento fermo: come raccontato da Calciomercato.it il calciatore non esclude un riavvicinamento nelle prossime settimane , quando l'emergenza coronavirus sarà scemata e si avranno le idee più chiare anche su come finirà la stagione. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Da Ciro Venerato però arriva una notizia sul futuro proprio di Milik: "Il polacco ha comunicato al Napoli la sua volontà di non proseguire in azzurro. Con il rinnovo di Mertens non ha più il posto da titolare garantito. Qualche club si è già fatto avanti, sicuramente c'è stata qualche telefonata con l'Atletico Madrid. Si è parlato anche di Milan".

Con Milik via il Napoli dovrebbe trovare un nuovo attaccante: "Si è parlato di Jovic - spiega Venerato a 'Radio Sportiva' -, escludo invece Belotti. Il preferito sarebbe Immobile ma dubito che Lotito lo lasci partire, se non a certe cifre".