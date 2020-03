CORONAVIRUS ALIMENTAZIONE VITAMINA C AGLIO / Dalla vitamina C che cura il coronavirus alle proprietà 'miracolose' dell'aglio: con l'emergenza sanitaria in pieno svolgimento, non mancano le fake news anche in tema di alimentazione. Per capirci qualcosa in più Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Filomena D'Agosto, biologa nutrizionista.

Partiamo proprio con le fake news sull'alimentazione come quella che parla della Vitamina C che protegge dal coronavirus: "Purtroppo in periodi come questi le 'bufale' hanno presa facile sui lettori e nell'alimentazione non mancano. Si è tanto parlato del poter protettivo della vitamina C contro il COVID-19 ma non ci sono evidenze scientifiche al riguardo, come specificato dall'OMS. Ovviamente parliamo di un antibatterico naturale con tante proprietà benefiche e capace di rafforzare il nostro sistema immunitario, ma nulla di scientifico che dimostri la sua capacità di agire come barriera al coronavirus.

Lo stesso si può dire dell'aglio, altro alimento che è indicato tra quelli in grado di prevenire il contagio: anche qui si tratta di una fake news con nessuna evidenza scientifica sul suo effetto preventivo".

Al di là delle bufale, in periodo di isolamento l'alimentazione assume un''importanza ancora maggiore: molti si sono 'tuffati' sul cibo, un po' per passare il tempo, un po' per 'sfogare' le emozioni negative di chi è costretto in casa."In effetti il rischio è che molte persone cerchino consolazione nei junk food, nel cibo spazzatura. Si deve però avere la consapevolezza che un corpo 'intossicato' reagisce peggio allo stress, che il benessere fisico parte dal nostro secondo cervello che è l'intestino. Avere un intestino disbiotico, dovuto al consumo di alimenti non sani - come ad esempio quelli pieni di zuccheri semplici - innesca a livello del sistema nervoso centrale, oltre che una continua richiesta (e quindi consumo) di carboidrati raffinati, anche uno squilibrio psico-fisico che può portare a inappetenza e al rifiuto di alimenti con proprietà immunizzanti, come ad esempio quelli ricchi di vitamine e sali minerali, fondamentali per la salute del nostro organismo. In un periodo come questo non ci si può permettere di avere carenze nutrizionali che indeboliscano il nostro sistema immunitario. Dunque il consiglio è tenersi occupati, dedicare un po' di tempo anche ad esercizi fisici da poter svolgere in casa e tenere impegnata anche la mente".

Corpo e mente occupati in varie attività, ma come evitare che l'isolamento incida sulla linea quando inevitabilmente le attività sono ridotte: "I capisaldi di una sana alimentazione restano gli stessi: fare cinque pasti al giorno, con spuntini consapevoli; bere molto; mangiare almeno 5 porzioni di frutta e verdura di stagione ogni giorno; limitare dolci e bevande zuccherate; ridurre il consumo di sale; variare la scelta in tavola; se possibile esporre la pelle per 15-20 minuti al sole per favorire la sintesi di vitamina D, utile non solo per rafforzare il nostro sistema immunitario ma anche per migliorare l'umore".