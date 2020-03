CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER / Il mondo del calcio conta i danni del Coronavirus. La pandemia globale ha portato inevitabili problemi economici anche in Serie A, dove avanza l'idea di un taglio agli stipendi dei calciatori, mentre i vertici sono ancora dubbiosi sulla conclusione della stagione in corso e sulle eventuali date per il ritorno in campo. Così, tra summit continui e immancabili diatribe, i presidenti lavorano per salvare l'attuale campionato, ma questo non li distrae dal progettare la prossima sessione di calciomercato, che vedrà in calo le valutazioni dei calciatori. Le società nostrane, considerando le molteplici indiscrezioni che si susseguono da tempo, potrebbero cedere alcuni pezzi pregiati: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it fa il quadro della situazione: Juventus, Inter, Milan e non solo lavorano alle cessioni con possibili scambi, da Lautaro Martinez a Pjanic e Donnarumma.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, bilanci in rosso: si rischia implosione con lo stop! Juve, Inter e Milan nei guai

Calciomercato Serie A, da Lautaro Martinez a Koulibaly: cessioni eccellenti!

In casa Juventus, se Dybala è vicino alla conferma tramite il rinnovo, lo stesso non si può dire di Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain. Entrambi sono alle prese con una stagione altalenante e, data anche l'età (prossimo ai 30 anni il centrocampista, verso i 33 l'attaccante), non sembrano rientrare tra i pilastri futuri dei torinesi, che di fronte alle giuste occasioni li lascerebbero partire; il bosniaco piace molto al PSG, il 'Pipita' potrebbe vagliare il ritorno in Spagna. Il pezzo forte dell'Inter, insieme a Skriniar, è invece Lautaro Martinez, sospeso tra rinnovo, Barcellona e Real Madrid. Il Milan, dal canto suo, causa l'ennesima stagione fuori dalla Champions League, potrebbe aprire all'addio di Donnarumma, accostato in Italia a Juventus e Inter ma gradito anche dalle migliori società europee, tra le quali il PSG; da valutare inoltre la posizione di Theo Hernandez, sorpresa del campionato seguita da Paratici.

Spostandoci nella Capitale, la Lazio rischia di perdere Milinkovic-Savic (gradito da Juve e Inter) mentre, in attesa di sviluppi sull'acquisto della Friedkin sembra già deciso a far restare elementi validi come Pellegrini e Zaniolo . Il, dal canto suo, valuta la cessioni di svariati calciatori, ma quelli che garantirebbero le migliori cifre sarebbero

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Milik e il futuro a Napoli: ultime CM.IT

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ESCLUSIVO agente Theo: "Deve confermarsi in rossonero, ecco quanto varrà"

Calciomercato, da Pjanic-Jorginho a Lautaro-Griezmann: quanti super scambi!

Nella prossima sessione di mercato, la via degli scambi tra i club potrebbe essere battuta con maggiore insistenza. Molteplici sono le indiscrezioni sull'eventuale accordo tra Juve e PSG per lo spostamento di Pjanic e Icardi, ma il bosniaco può essere utilizzato anche per arrivare a un pallino di Sarri, ovvero Jorginho del Chelsea. Considerato l'interesse del Valencia per Higuain, invece, la Juve potrebbe puntare su Ferran Torres, attaccante classe 2000 dei 'Pipistrelli'. Nell'ottica di un possibile scambio rientra anche l'affare per Lautaro al Barcellona: i blaugrana, nell'eventuale accordo, inserirebbero uno o due elementi tra Semedo, Vidal, Arthur e Alena, mentre è più complicato uno scambio con Griezmann, Dembele o Coutinho (che il Bayern Monaco non dovrebbe riscattare). Non è da escludere, infine, che anche il Milan possa cedere Donnarumma tramite uno scambio: la Juventus, da tempo molto interessata, ha in rosa svariati calciatori che piacciono ai rossoneri (Rugani, Demiral e Bernardeschi tra gli altri), mentre nei mesi scorsi è avanzata la clamorosa idea di un accordo col PSG per arrivare a Icardi mandando il portiere in Francia, ipotesi ad oggi difficile da praticare.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Pogba con Icardi: scambio e affare stellare

Calciomercato Juventus, Sane-Bayern | Le ultime di CM.IT

Calciomercato Roma, conferme su Smalling-Koulibaly