SERIE A CAIRO CORONAVIRUS / Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato a 'gazzetta.it' del momento di crisi del mondo del calcio dovuto alle conseguenze del coronavirus. Attenzione concentrata soprattutto sulla ripresa del campionato con il numero uno del club granata che avvisa: "Quando si vive un momento come questo non si può parlare di sport, calcio, calendari, staccandolo da ciò che sta passando il Paese. Bisogna essere realisti, capire cosa si potrà fare e a cosa invece si dovrà rinunciare. Dovremo ripartire, certo, e il calcio dovrà essere un motore di questa ripresa ma tenendo presente prima la salute, poi il futuro. Perché una stagione purtroppo è stata rovinata, ma dobbiamo stare attenti a non rovinare anche la prossima".

Cairo afferma che "la voglia di concludere la stagione non può in ogni caso spingerci troppo oltre con le date" e mette in guardia: "Ritengo che il 30 giugno sia un limite invalicabile oltre il quale giocare sarebbe sbagliato. Stiamo vivendo sulla nostra pelle e senza colpa la rovina di questa stagione, ma non rischiamo di rovinare anche la prossima, perché quella si, sarebbe una responsabilità nostra. Abbiamo spostato gli Europei, ci sarà una stagione congestionata dai calendari, dobbiamo stare attenti. Dovrà essere una stagione di ripartenza sotto tanti punti di vista e non dobbiamo rischiare di rovinarla".

Il patron della società piemontese è d'accordo con il taglio degli stipendi ai calciatori: "Non si stanno allenando, non stanno giocando, in molti casi hanno lasciato l'Italia per tornare a casa loro, dalle proprie famiglie, è normale rinunciare a qualcosa".