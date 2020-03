CORONAVIRUS BORRELLI / Non ci sarà il consueto appuntamento delle 18 con la conferenza stampa del Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli: questa mattina durante il comitato operativo ha accusato sintomi febbrili ed è stato sottoposto ad un nuovo tampone per valutare l'eventuale contagio da coronavirus, dopo il test negativo di qualche giorno fa.

In attesa del risultato dell'esame, Il Capo della Protezione Civile ha lasciato in via precauzionale la sede del Dipartimento. E' stato, inoltre, deciso di sospendere il punto quotidiano in conferenza stampa fino a data da destinarsi. L'appuntamento sarà sostituito con un comunicato in cui saranno forniti gli aggiornamenti dei dati di dettaglio sul monitoraggio sanitario in Italia, come si legge nel comunicato stampa diramato dalla Protezione Civile.