JUVENTUS PARMA KULUSEVSKI / Sbarcherà a luglio a Torino dopo la fine del prestito al Parma. Dejan Kulusevski è stato il fiore all'occhiello del mercato invernale della Juventus, che lo ha prelevato per un'operazione complessiva da 44 milioni di euro. Il talento svedese si è raccontato sul canale Facebook de 'Gli Autogol', incensando in primis Ilicic: "E' una follia, fortissimo. E' uno dei migliori al mondo: da lui ho imparato tantissimo. Tra gli avversari dico Cristiano Ronaldo, nell'ultima partita tra Parma e Juventus stava benissimo.

Anchenell'uno contro uno non ti lascia scampo, quando aveva la palla andava a velocità doppia. Il mio preferito però è, vorrei davvero giocare come lui.? Credo che abbia cambiato la nostra realtà in Svezia. Ha dimostrato a tutti di potercela fare. E' un idolo per tutti: non l’ho mai conosciuto, spero di potergli parlare quando giocheremo contro il Milan". Kulusevski conclude soffermandosi sul proprio ruolo in campo: "Se chiedete a me rispondo trequartista, ma dipende dal tecnico".

