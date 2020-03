Calciomercato Milan, Milik e il futuro a Napoli: ultime CM.IT

CALCIOMERCATO MILIK MILAN NAPOLI / Il Napoli potrebbe rivedere molte delle sue strategie sul mercato a causa dell’emergenza coronavirus. La crisi economica che ci attende colpirà inevitabilmente anche il calcio e, probabilmente, tanti calciatori che sembravano destinati a partire o a non rinnovare il loro contratto finiranno per restare nei loro attuali club, visto che nella prossima sessione di calciomercato i soldi da spendere saranno pochi.

Calciomercato Napoli, Milik ripensa al rinnovo

Una situazione che riguarda anche Arkadiusz Milik. Negli ultimi mesi, i contatti tra l’agente del polacco e la società partenopea sono stati abbastanza freddi e l’accordo per prolungare l’accordo in scadenza nel 2021 sembrava sempre più complesso.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , però, il polacco non esclude assolutamente che nelle prossime settimane le parti possano risentirsi per tentare un riavvicinamento.

L’ex Ajax proseguirebbe volentieri l’avventura all’ombra del Vesuvio, e l’ipotesi Milan, di cui si è parlato nei giorni scorsi, per ora resta in secondo piano. Il suo rappresentante non ha ricevuto chiamate dalla società rossonera, che prima di muoversi sul mercato della prossima stagione dovrà far chiarezza sui suoi quadri dirigenziali ancora da definire.

