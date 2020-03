CALCIOMERCATO INTER JOAO MARIO ACUNA / Il futuro di Joao Mario potrebbe non essere alla Lokomotiv Mosca. Le ultime indiscrezioni di calciomercato danno infatti il club russo non più così propenso a esercitare il diritto di riscatto, perlomeno ai 18 milioni di euro fissati l'estate scorsa.

Calciomercato Inter, Joao Mario può tornare allo Sporting CP: idea scambio

Dopo un ottimo inizio il rendimento del centrocampista portoghese è molto calato, una parabola discendente che ora rischia di far perdere un buon incasso all'Inter che rimane la proprietaria del cartellino dell'ex Sporting CP.

Ma proprio la società neroverde potrebbe eliminare il 'problema' a: secondo 'O Jogo', infatti, i 'Leoes' hanno messo il classe '93 sulla lista della spesa per la prossima stagione.potrebbe 'sfruttare' questo interesse provando a riaprire con il club di Lisbona la trattativa - non andata avanti dopo il rifiuto della prima offerta - per Marcos, laterale sinistro argentino gradito a

Joao Mario diventerebbe così una pedina di scambio per ottenere l'ex Racing, valutato sui 20 milioni, a un prezzo molto basso. L'ostacolo a questa operazione, più in generale al ritorno del 27enne di Oporto allo Sporting è l'ingaggio dello stesso calciatore lusitano: quasi 3 milioni netti.

