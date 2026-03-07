Emissario a Belgrado per provare a chiudere l’operazione

Proprio vero, è sempre calciomercato. Le grandi manovre in vista della prossima estate sono già iniziate, con l’Inter tra le protagoniste. Una delle priorità dei nerazzurri è il portiere, il dopo Sommer: in questo senso il nome più caldo rimane quello di Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham.

Le altre priorità? Due difensori, un nuovo laterale, uno/due centrocampisti e almeno un attaccante. È facile intuire come Marotta e Ausilio avranno un gran da fare nella sessione estiva. La dirigenza di viale della Liberazione lavora come sempre anche in prospettiva futura, in tal senso un nome piuttosto ‘caldo’ è quello di Vasilij Kostov, grande talento serbo in forza alla Stella Rossa.

L’Inter ha come ‘alleato’ Dejan Stankovic, allenatore proprio della Stella Rossa, per cercare di convincere il 17enne a preferire il progetto interista a tutti gli altri. Come raccolto e scritto da Calciomercato.it, il sogno di Kostov è trasferirsi in Premier League.

Su di lui è forte l’Arsenal, che ha già messo sul piatto 20 milioni. Una cifra insufficiente, perchè il club di Belgrado punta a toccare o quantomeno ad avvicinarsi a quota 30 milioni. A realizzare, insomma, un affare record.

Inter, Kostov difficile: la Stella Rossa dice no anche al Marsiglia

Per questo è stata respinta pure l’offerta di un’altra società, nella fattispecie del Marsiglia. Secondo il sito serbo ‘Mozzart Sport’, “un emissario dei transalpini è stato recentemente a Belgrado e ha presentato una proposta concreta da 17 milioni di euro, con bonus legati al rendimento del calciatore più una percentuale sulla futura rivendita”.

Nulla da fare, la Stella Rossa ha detto no. Per ‘Mozzart Sport’ la richiesta dei serbi è sui 25 milioni, poco meno rispetto a quello che risulta a CM.IT. 25 o 30, stiamo lì: per mettere le mani su Kostov serve un investimento importante, importantissimo per un giocatore non ancora maggiorenne. L’Inter c’è, ma lo scatenarsi di un’asta complica non poco la strada ai nerazzurri.