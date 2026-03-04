In Grecia l’attaccante iraniano si è rilanciato dopo la pessima stagione in nerazzurro

I prossimi tre mesi saranno molto probabilmente anche gli ultimi con la maglia dell’Inter. Il suo futuro potrebbe essere in Grecia, proprio all’Olympiacos dove l’estate scorsa è approdato Mehdi Taremi, suo compagno per una stagione in nerazzurro.

Parliamo di Stefan de Vrij, uno dei cinque ‘senatori’ dell’Inter in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Il rinnovo non è impossibile, d’altronde anche quest’anno ha confermato di essere un calciatore ancora affidabile, ma allo stato attuale l’olandese (13 presenze quest’anno) è più fuori che dentro i piani futuri di Chivu e soci.

De Vrij può raggiungere Taremi all’Olympiacos

Secondo il greco ‘Sport24’, l’Olympiacos sta valutando la possibilità di presentargli una proposta contrattuale (un biennale?). A spingere per questa soluzione potrebbe essere il suo agente, Federico Pastorello, che è poi lo stesso del sopracitato Taremi, autore finora di una grande annata (16 gol e 5 assist in 31 partite) dopo quella, negativa, vissuta in nerazzurro.

Dovesse arriare davvero l’addio, de Vrij chiuderebbe la sua avventura all’Inter otto anni dopo averla cominciata. E magari con la vittoria del terzo Scudetto…