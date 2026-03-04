Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Gli ultimi mesi 3 mesi all’Inter: raggiunge Taremi all’Olympiacos

Foto dell'autore

In Grecia l’attaccante iraniano si è rilanciato dopo la pessima stagione in nerazzurro

I prossimi tre mesi saranno molto probabilmente anche gli ultimi con la maglia dell’Inter. Il suo futuro potrebbe essere in Grecia, proprio all’Olympiacos dove l’estate scorsa è approdato Mehdi Taremi, suo compagno per una stagione in nerazzurro.

Taremi con la maglia dell'Olympiacos
Gli ultimi mesi 3 mesi all’Inter: raggiunge Taremi all’Olympiacos (Instagram) – Calciomercato.it

Parliamo di Stefan de Vrij, uno dei cinque ‘senatori’ dell’Inter in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Il rinnovo non è impossibile, d’altronde anche quest’anno ha confermato di essere un calciatore ancora affidabile, ma allo stato attuale l’olandese (13 presenze quest’anno) è più fuori che dentro i piani futuri di Chivu e soci.

De Vrij può raggiungere Taremi all’Olympiacos

Secondo il greco ‘Sport24’, l’Olympiacos sta valutando la possibilità di presentargli una proposta contrattuale (un biennale?). A spingere per questa soluzione potrebbe essere il suo agente, Federico Pastorello, che è poi lo stesso del sopracitato Taremi, autore finora di una grande annata (16 gol e 5 assist in 31 partite) dopo quella, negativa, vissuta in nerazzurro.

De Vrij in azione con l'Inter
De Vrij verso l’addio all’Inter: possibile offerta dell’Olympiacos (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Dovesse arriare davvero l’addio, de Vrij chiuderebbe la sua avventura all’Inter otto anni dopo averla cominciata. E magari con la vittoria del terzo Scudetto…

/7
1536

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

2 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

3 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

6 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

7 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie