L’Inter spara altissimo e punta al rinnovo: decisiva la volontà del difensore

E se a lasciare l’Inter in estate fosse Bastoni? Thuram è in cima, ma il francese non è facile da piazzare altrove, a differenza di altri nerazzurri. Pensiamo a Bisseck, ma anche a Pio Esposito blindato però da Marotta prima della gara col Como. Pensiamo, per l’appunto, ad Alessandro Bastoni, uno che piace a mezza Europa che conta. Barcellona in testa.

Sia chiaro, l’Inter non vuole privarsene e infatti spara altissimo: più di 80 milioni di euro per il cartellino Eppure, proprio in Catalogna credono che l’operazione possa andare in porto. “Cresce l’ottimismo”, titola addirittura il catalano ‘Sport’: “Bastoni non si trova a suo agio in Italia – scrive Miguelsanz con riferimento ai fischi che sta ricevendo il difensore nerazzurro dopo la simulazione in Inter-Juve – Né lo sarà in futuro, il che potrebbe accelerare la sua partenza già a giugno prossimo”.

Deco flirta da mesi con l’entourage del classe ’99, per la fonte aperto a un trasferimento in Catalogna: “All’inizio dell’anno il Ds blaugrana ha incontrato i rappresentanti del difensore per valutare la sua disponibilità a firmare per il Barcellona e, soprattutto, a lasciare l’Inter. La conversazione è andata a buon fine e il club catalano sta iniziando a gettare le basi per l’evoluzione della trattativa con l’Inter”.

L’Inter è pronta al rinnovo, palla a Bastoni

Per ‘Sport’ il Barcellona proverà a strappare uno sconto, a patto che Bastoni esca allo scoperto chiedendo di essere ceduto. Cosa tutt’altro che scontata, dato che il numero 95 è molto legato alla maglia nerazzurra. Tra l’altro l’Inter è intenzionata ad aprire un dialogo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2028. Un rinnovo con annesso aumento di ingaggio rispetto ai 5,5 milioni netti attuali. Palla a Bastoni, il giocatore di movimento più impiegato da Chivu.