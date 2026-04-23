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Juventus, Yildiz e Thuram ancora out. C’è un rientro per Spalletti

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Sia il numero dieci che il francese continuano nel lavoro personalizzato alla Continassa in vista della sfida col Milan

La Juventus continua la preparazione alla Continassa in vista del big match di domenica a San Siro contro il Milan, che potrebbe consentire ai bianconeri di agganciare in classifica il ‘Diavolo’ dell’ex Allegri.

Juventus, le condizioni di Thuram e Yildiz
Thuram e Yildiz si allenano a parte (Ansa) – Calciomercato.it

Luciano Spalletti incrocia le dita e spera di utilizzare fin dal primo minuto Yildiz, ancora non al meglio della condizione a causa dell’infiammazione al ginocchio sinistro. Anche questa mattina il numero dieci si è allenato a parte, insieme a Thuram e Holm. Il francese dovrebbe comunque recuperare per la sfida di Milano, mentre il laterale svedese rimane a rischio.

Juventus, Adzic verso il rientro mentre Vlahovic non recupera per il Milan

Sia Yildiz che Thuram potrebbero rientrare in gruppo già domani, o al massimo nella rifinitura di sabato alla vigilia della partitissima col Milan.

Juventus, le ultime su Vlahovic
Dusan Vlahovic resta ai box (Ansa) – Calciomercato.it

La buona notizia per Spalletti arriva da Adzic, che ha smaltito il problema alla caviglia e ha svolto un lavoro parziale con la squadra. Continuano nel programma di recupero invece i lungodegenti Perin, Milik, Cabal e Vlahovic, con il centravanti serbo che quindi non sarà a disposizione per il match di San Siro e punta al rientro tra i convocati nel successivo impegno di campionato all’Allianz Stadium con il Verona. 

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