Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Dybala tra rinnovo e addio: “Tutte le squadre sono un’opzione”

Foto dell'autore

L’attaccante della Roma ha parlato del suo futuro dall’Argentina

Intercettato a Cordoba dai giornalisti argentini, Paulo Dybala ha risposto anche ad alcune domande sul suo futuro. In scadenza con la Roma il 30 giugno, la Joya non ha ancora rinnovato il contratto e nelle scorse settimane, oltre al Boca Juniors si è parlato anche di un ritorno di fiamma in Premier League.

Paulo Dybala in azione contro la Lazio
Dybala tra rinnovo e addio: “Tutte le squadre sono un’opzione” (Ansa Foto) – calciomercato.it

“Tutti i club oggi sono un’opzione, anche l’Instituto così i tifosi non si arrabbiano – ha detto a Cadena 3 Deportes –. Mi piacerebbe molto che si chiuda il cerchio proprio lì. Devo molto a questo club e gli sarò sempre grato, spero che un giorno possa tornare, nel calcio può succedere di tutto”.

“Sono ancora un calciatore della Roma fino alla fine del mese. Per rispetto del club non parlerò del mio futuro, anche perché non l’ho ancora deciso. Tutte le possibilità sono aperte. Nel calcio non si sa mai. Molte volte ho pensato che sarebbe successo qualcosa e invece è accaduta un’altra cosa. Boca Juniors? Vedremo cosa succederà. Oggi tutti i club sono un’opzione”.

4948

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

2 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

3 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

5 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

6 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

7 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU