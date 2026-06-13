Dybala tra rinnovo e addio: “Tutte le squadre sono un’opzione”

L’attaccante della Roma ha parlato del suo futuro dall’Argentina

Intercettato a Cordoba dai giornalisti argentini, Paulo Dybala ha risposto anche ad alcune domande sul suo futuro. In scadenza con la Roma il 30 giugno, la Joya non ha ancora rinnovato il contratto e nelle scorse settimane, oltre al Boca Juniors si è parlato anche di un ritorno di fiamma in Premier League.

“Tutti i club oggi sono un’opzione, anche l’Instituto così i tifosi non si arrabbiano – ha detto a Cadena 3 Deportes –. Mi piacerebbe molto che si chiuda il cerchio proprio lì. Devo molto a questo club e gli sarò sempre grato, spero che un giorno possa tornare, nel calcio può succedere di tutto”.

“Sono ancora un calciatore della Roma fino alla fine del mese. Per rispetto del club non parlerò del mio futuro, anche perché non l’ho ancora deciso. Tutte le possibilità sono aperte. Nel calcio non si sa mai. Molte volte ho pensato che sarebbe successo qualcosa e invece è accaduta un’altra cosa. Boca Juniors? Vedremo cosa succederà. Oggi tutti i club sono un’opzione”.