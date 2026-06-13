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Inter, Marotta vola a Madrid: il Real lo vende per 50 milioni | CM

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Non solo l’operazione Dumfries: potrebbero esserci nuovi affari di mercato tra i nerazzurri e i ‘Blancos’

Galeotta potrebbe essere la partita delle leggende tra Real Madrid e Inter al ‘Santiago Bernabeu’. Il presidente nerazzurro Marotta è volato nella capitale spagnola per assistere all’evento e su invito del numero uno dei ‘Blancos’ Florentino Perez, quest’ultimo rieletto alla presidenza nei giorni scorsi.

Inter, Marotta vede il Real Madrid
Beppe Marotta, presidente dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Come prima mossa ecco il ritorno in panchina di Mourinho, in attesa anche dell’ufficialità di Dumfries. Gli intrecci non mancano quindi tra le due squadre e prossimamente potrebbe aggiungersi qualche altra novità. Anche perché il Real ha diversi esuberi di lusso in rosa come ad esempio Mastantuono e Camavinga, entrambi in uscita dalla ‘Casa Blanca’.

La situazione dei due giocatori è però diversa: i madrileni non vogliono perdere il controllo sul baby argentino, mentre puntano a monetizzare dalla cessione del nazionale francese.

Calciomercato Inter, Mastantuono e Camavinga via dal Real Madrid: gli scenari

Mastantuono ha deluso nella sua prima stagione a Madrid e con Mourinho difficilmente avrà spazio considerando l’agguerrita concorrenza. 

Il piano del Real quindi porta a un prestito o a un’operazione con recompra, permettendo al talentuoso fantasista di giocare con continuità. I ‘Blancos’ potrebbero così proporre Mastantuono all’Inter, anche se al momento l’ex River Plate non scalda particolarmente Chivu e il management nerazzurro, specialmente a livello tattico.

Camavinga e Guler
Camavinga in uscita dal Real (Ansa) – Calciomercato.it

Con le valigie pronte come dicevamo c’è anche Camavinga, che a differenza del compagno di squadra sarebbe un profilo ‘graditissimo’ al club campione d’Italia come appreso da Calciomercato.it. Il francese (seguito in Italia anche dalla Juventus) ha le caratteristiche che cerca Chivu in mediana, oltre allo spessore per fare la differenza nel campionato di Serie A e nello scacchiere interista. 

Lo scoglio in questo caso diventerebbe il prezzo: il Real Madrid vorrebbe incassare almeno 50 milioni di euro, valutazione fuori dal budget nerazzurro per il nuovo centrocampista. 

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