Il francese è arrivato in nerazzurro a parametro zero nell’estate di tre anni fa. Il suo contratto scade a giugno 2028

Thuram non figura certo tra gli incedibili di casa Inter. La prossima estate, per ragioni anagrafiche, potrebbe essere l’ultima occasione per incassare una cifra ‘importante’ dalla sua cessione.

Proprio l’età del francese, 29 anni il prossimo 6 agosto, può rappresentare però uno dei quattro ostacoli alla vendita. Già, perché i grandi club europei, inclusi quelli di Premier sono soliti fare grossi investimenti per calciatori e attaccanti molto più giovani. Ci sono delle eccezioni, questo sì, ma sono appunto eccezioni.

Il secondo potrebbe essere, anzi è l’ingaggio. Attualmente il classe ’97 guadagna circa 6 milioni di euro netti a stagione. È il terzo della rosa, dietro Barella e Calhanoglu (6,5 milioni). Dietro soprattutto a Lautaro Martinez, in testa con circa 9 milioni bonus esclusi.

Thuram ambisce ad avvicinarsi agli emolumenti del capitano dell’Inter, come minimo uno stipendio di 8/9 milioni chiederebbe al potenziale club acquirente. Legandoci all’ostacolo dell’età, non sarebbero esigui per un ventinovenne in prospettiva invendibile.

Terzo ostacolo l’ambizione del figlio d’arte, anch’esso legato al primo: giustamente lascerebbe l’Inter solo per una squadra quantomeno di pari livello. E in giro per l’Europa ce ne sono davvero molto poche, e quelle poche sembrano avere ad oggi altri obiettivi.

Non è più il Thuram della seconda stella: l’Inter spera nel Mondiale

Ultimo ma non ultimo ostacolo, la stagione o meglio le stagioni (questa e la passata) di Thuram post seconda stella: altalenante la scorsa, tra picchi alti (si contano sulle dita di una mano) e picchi bassi; a dir poco negativa quella in corso, appena 2 gol in Champions, con il numero 9 finito nel mirino degli interisti.

Arabia a parte, la variabile, che è poi anche la ‘speranza’ dell’Inter, potrebbe essere il Mondiale. Dovesse fare grandi cose in USA e Canada con la maglia della Francia, della quale non è propriamente un intoccabile, il mercato attorno a lui potrebbe accendersi.

Probabilmente l’Inter si ‘accontenterebbe’ pure di 40/50 milioni, oro colato per il Thuram di adesso. Nel caso tutta plusvalenza, essendo lui arrivato a costo zero. Chi il suo erede? Attenzione al vecchio pallino di Ausilio, quel Karim Adeyemi in uscita dal Borussia Dortmund.