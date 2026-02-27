Atalanta
Inter, riecco il tormentone Calhanoglu: 26 milioni sul piatto, c’è già il sostituto | CM

Il regista turco è pronto al rientro col Genoa, ma intanto fa discutere il suo futuro nel quartier generale nerazzurro

L’Inter si rituffa in campionato per dimenticare la delusione in Champions League da vicecampione in carica, dopo l’eliminazione dai playoff per mano del Bodo Glimt.

Calhanoglu, le ultime sul futuro all'Inter
Hakan Calhanoglu, in scadenza con l’Inter nel 2027 (Ansa) – Calciomercato.it

Chivu vuole continuare la corsa solitaria verso lo scudetto nel match casalingo contro il Genoa, mentre in chiave mercato si aprono diversi scenari in vista della prossima estate. La dirigenza nerazzurra potrebbe operare un profondo restyling, con il rebus in mezzo al campo legato ancora una volta ad Hakan Calhanoglu.

Se Barella – a meno di colpi di scena – continuerà ad essere uno dei punti di riferimento dell’Inter, diverso è invece il discorso sul nazionale turco, già al centro dei rumors l’anno scorso per un possibile addio alla ‘Beneamata’.

Calciomercato Inter, Calhanoglu in bilico: le ultime sul futuro e il ritorno di Stankovic

Calhanoglu tornerà tra i convocati nel match di San Siro con il Genoa, ma intanto fa discutere nuovamente il futuro in maglia nerazzurra dell’ex Milan.

Il Galatasaray infatti non si arrende e pianifica un altro assalto per il numero 20, che rimane fortemente attratto dalla possibilità di tornare in patria. Decisive saranno le prossime settimane, quando Marotta e Ausilio incroceranno l’agente del giocatore per discutere di un eventuale rinnovo come raccolto da Calciomercato.it.

Stankovic esulta dopo il primo gol con la maglia del Brugge
Aleksandar Stankovic con la maglia del Brugge (Ansa) – Calciomercato.it

Senza la fumata bianca, ‘Calha’ finirebbe sul mercato e l’Inter cercherebbe di incassare un assegno tra i 10 e i 15 milioni di euro dal suo addio (tagliando anche gli 11 milioni dell’ingaggio lordo). Considerando età, contratto (in scadenza tra un anno) e un ruolo non più da imprescindibile nello scacchiere di Chivu, i dirigenti di Viale della Liberazione potrebbero dare questa volta il via libera alla cessione.

Il redivivo Zielinski ha dato garanzie in cabina di regia e inoltre l’Inter sta valutando seriamente di richiamare alla base Aleksandar Stankovic, in grande evidenza al Brugge e con la recompra fissata a 23 milioni per il figlio d’arte. Il futuro di Calhanoglu a Milano è quanto mai in bilico…

