Clamorosa indiscrezione sul futuro prossimo dell’argentino, in scadenza a giugno

Il rientro di Dybala è atteso a fine aprile. L’argentino non è ancora in perfette condizioni dopo l’operazione al menisco fatta a inizio marzo. Il prossimo mese di maggio sarà probabilmente anche l’ultimo vissuto da calciatore della Roma: il suo contratto scade il 30 giugno e ad oggi non sono stati mossi passi concreti per il rinnovo.

Futuro al Boca Juniors? Non è detto. Il ‘Corriere della Sera’ ha lanciato una vera e propria bomba di mercato: Dybala punta a trasferirsi al Milan, cioè a ricongiungersi con Massimiliano Allegri, suo allenatore già ai tempi della Juventus. Oggi che scriviamo, però, la permanenza in rossonero del tecnico livornese è tutt’altro che scontata. Per lui è viva l’ipotesi Nazionale.

Il ‘Corriere della Sera’ è comunque sicuro: Dybala vuole il Milan, con il quale ebbe già qualche colloquio ai tempi in cui c’era ancora Maldini nelle vesti di Direttore tecnico. La trattativa non decollò a causa delle richieste elevate dell’argentino e del suo entourage.

A quanto pare il classe ’93 di Rosario sarebbe pronto ad accettare un contratto a rendimento – legato a presenze, gol e assist – pur di realizzare il suo sogno: indossare la maglia rossonera prima, magari, di far ritorno a casa, in Argentina, per chiudere la carriera.