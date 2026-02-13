L’Inter si rifà il look a centrocampo: 25 milioni e doppio affare | CM

Gli osservatori nerazzurri in azione nell’ultimo weekend di campionato: nel mirino due gioielli della Serie A
L’Inter ha l’obiettivo di ringiovanire la rosa nel prossimo mercato estivo, abbassando l’età media attualmente di oltre 29 anni ad Appiano Gentile.
Diversi senatori saluteranno Milano a luglio: Acerbi, De Vrij, Sommer e Darmian sono in scadenza di contratto e molto probabilmente diranno addio ai colori nerazzurri. Diversa è la situazione invece di Mkhitaryan, non più un titolarissimo nello scacchiere di Chivu ma che comunque resta un elemento preziosissimo nelle rotazioni del tecnico rumeno.
La dirigenza interista prepara perciò diverse novità in tutti i ruoli a fine stagione e anche in mezzo al campo ci sarà un corposo restyling, al netto di un’eventuale partenza di Frattesi.
Calciomercato Inter, scout nerazzurri in azione per Bernabé e Keita
La ‘triade’ Marotta-Ausilio-Baccin sta pensando seriamente al ritorno alla casa madre di Aleksandar Stankovic, ritenuto già pronto per ritagliarsi un ruolo da protagonista in nerazzurro dopo l’ottima stagione fin qui maturata con la maglia del Brugge.
La recompra del figlio d’arte è fissata a 23 milioni di euro, con l’Inter comunque che valuta anche altri profili per la mediana di Chivu. Se contro il Sassuolo ha rubato l’occhio Kone nonostante la fragorosa sconfitta dei neroverdi, a pochi chilometri di distanza il club vicecampione d’Europa continua a monitorare con attenzione anche Adrian Bernabé e Mandela Keita. I due gioielli del Parma sono da tempo sul taccuino dei dirigenti di Viale della Liberazione per il centrocampo del futuro.
Sia lo spagnolo ex Manchester City che il belga originario della Guinea – come raccolto da Calciomercato.it – sono stati seguiti dagli emissari nerazzurri nell’ultimo match vinto della squadra ducale al ‘Dall’Ara’ contro il Bologna. Bernabé tra le big di Serie A piace anche alla Juventus, mentre Keita figura inoltre nella lista del Napoli. Entrambi, così come l’altro uomo-mercato Pellegrino, hanno una valutazione intorno ai 25 milioni.