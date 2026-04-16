Vincenzo Italiano torna nel mirino del Milan in vista della prossima stagione con l’allenatore del Bologna che piaceva ai rossoneri già un anno fa.

Nonostante le conferme sul prosieguo del rapporto tra il Bologna e Vincenzo Italiano da parte della società rossoblu, il destino del tecnico potrebbe essere altrove con diverse società che lo hanno messo nel mirino per il prossimo campionato.

Igli Tare lo inserì nella lista dei possibili allenatori del Milan non appena diventò direttore sportivo dei rossoneri, scegliendo poi di puntare su Massimiliano Allegri considerato anche il rinnovo da parte di Italiano col Bologna. Le voci riguardanti un possibile approdo del tecnico livornese in nazionale non si fermano e, in caso di addio al Milan, Vincenzo Italiano potrebbe diventare un nome forte per la squadra meneghina.

La mancata partecipazione alle prossime coppe europee da parte del Bologna, ormai pressoché certa, potrebbe portare l’allenatore a cambiare panchina con il Milan pronto a fare un tentativo. A confermare il tutto è l’esperto di mercato Matteo Moretto che, su YouTube ha affermato: “Occhio al nome di Vincenzo Italiano che piace a diversi club importanti in Italia. È un nome da tenere d’occhio soprattutto in ottica tetris panchine per via della nazionale italiana”. Oltre al Milan anche Napoli e Roma apprezzano molto l’allenatore rossoblu.