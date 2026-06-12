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Inter, è fatta: addio da 30 milioni di euro

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Nerazzurri molto attivi sul mercato soprattutto in uscita: ecco cosa sta succedendo in queste ore. 

La sessione estiva di calciomercato dell’Inter è iniziata col piede giusto, soprattutto per quanto concerne le operazioni in uscita. L’obiettivo della dirigenza nerazzurra è quello di vendere quei calciatori che non rientrano nei piani di Chivu e poi pensare ai movimenti in entrata, con interventi mirati per rinforzare tutte le zone del campo.

Dumfries durante una partita dell'Inter
Dumfries (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’Inter, ad oggi, ha già incassato circa 30 milioni di euro dalle cessioni. Oltre a Denzel Dumfries che si trasferisce al Real Madrid in cambio dei 20 milioni della clausola rescissoria, salutano il club nerazzurro anche Ebenezer Akinsanmiro (il Pisa esercita il diritto di riscatto per 6 milioni) e Sebastiano Esposito che passa al Cagliari a titolo definitivo per 4 milioni più una percentuale sulla futura rivendita.

Inter, dunque, protagonista assoluta in questi primissimi giorni di giugno in attesa di affondare il colpo anche in entrata.

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