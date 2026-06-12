Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Risultati partite Mondiali 2026: le classifiche aggiornate di tutti i gironi

Foto dell'autore

Saranno in tutto 104 le partite dei Mondiali 2026. Da giovedì 11 giugno a domenica 19 luglio si giocherà di fatto ogni giorno. Eccovi una guida per restare aggiornati su risultati e classifiche della fase a gironi

Sarà un Mondiale di calcio inedito quello del 2026. Quarantotto nazionali partecipanti, tre paesi ospitanti (Usa, Canada e Messico), una fase a eliminazione diretta più ampia e nuove regole da applicare in campo. Sono questi in estrema sintesi alcuni degli aspetti che renderanno unico l’evento calcistico più atteso dell’anno.

trofeo coppa del mondo
Risultati partite Mondiali 2026: le classifiche aggiornate di tutti i gironi – calciomercato.it (foto Ansa)

Da giovedì 11 giugno a domenica 19 luglio si disputeranno in tutto 104 partite. Una programmazione alquanto ampia alla quale potremmo assistere, in Italia, ad orari in parte non agevoli. Escluse i match che vedremo in prima serata non sono poche infatti le partite che si giocheranno a notte fonda o all’alba con il rischio di non restare sempre aggiornati su risultati e classifiche.

Di seguito troverete il calendario delle partite della prima fase suddivise per girone con l’orario e le graduatorie aggiornate. La fase a gruppi durerà dall’11 giugno, giorno della partita di apertura tra Messico e Sudafrica, e l’alba di domenica 28 quando saranno Algeria-Austria e Argentina-Giordania a chiudere il programma.

Girone A: Messico; Repubblica Ceca; Corea del Sud; Sudafrica

Prima giornata
Messico-Sudafrica: 2-0
[8’Quinones; 67′ Jimenez]
Corea del Sud – Repubblica Ceca: 2-1
[59′ Kreijci (RC); 67′ Hwang in-Beom (C); 80′ Oh Hyeon-Gyu (C)]

Seconda giornata
Giovedì 18 giugno: Sudafrica-Repubblica Ceca (ore 18)
Venerdì 19 giugno: Messico-Corea del Sud (ore 3)

Terza giornata (Giovedì 25 giugno)
Messico-Repubblica Ceca (ore 3)
Sudafrica-Corea del Sud (ore 3)

Classifica Girone A
Messico 3
Corea del Sud 3
Repubblica Ceca 0
Sudafrica 0

Girone B: Canada; Svizzera; Bosnia; Qatar

Prima giornata
Venerdì 12 giugno:  Canada – Bosnia (ore 21)
Sabato 13 giugno: Svizzera-Qatar (ore 21)

Seconda giornata
Giovedì 18 giugno: Svizzera-Bosnia (ore 21)
Venerdì 19 giugno: Canada-Qatar (ore 24)

Terza giornata (Mercoledì 24 giugno)
Svizzera-Canada (ore 21)
Bosnia-Qatar (ore 21)

Classifica Girone B
Canada
Svizzera
Bosnia
Qatar

Girone C: Brasile; Marocco; Scozia; Haiti

Prima giornata
Domenica 14 giugno: Brasile-Marocco (ore 24)
Domenica 14 giugno: Scozia-Haiti (ore 3)

Seconda giornata
Sabato 20 giugno: Scozia-Marocco (ore 24)
Sabato 20 giugno: Brasile-Haiti (ore 2.30)

Terza giornata (Giovedì 25 giugno)
Marocco-Haiti (ore 24)
Brasile-Scozia (ore 24)

Classifica Girone C
Brasile
Marocco
Scozia
Haiti

Girone D: USA; Turchia; Paraguay; Australia

Prima giornata
Sabato 13 giugno: Usa-Paraguay (ore 3)
Domenica 14 giugno: Turchia-Australia (ore 6)

Seconda giornata
Venerdì 19 giugno: USA-Australia (ore 21)
Sabato 20 giugno: Turchia-Paraguay (ore 5)

Terza giornata (Venerdì 26 giugno)
Turchia-Usa (ore 4)
Australia-Paraguay (ore 4)

Classifica Girone D
USA
Turchia
Australia
Paraguay

Girone E: Germania; Costa d’Avorio; Ecuador; Curaçao

Prima giornata
Domenica 14 giugno: Germania-Curaçao (ore 19)
Lunedì 15 giugno: Costa d’Avorio-Ecuador (ore 1)

Seconda giornata
Sabato 20 giugno: Germania-Costa d’Avorio (ore 22)
Domenica 21 giugno: Ecuador-Curaçao (ore 2)

Terza giornata (Giovedì 25 giugno)
Germania-Ecuador (ore 22
Costa D’Avorio-Curaçao (ore 22)

Classifica Girone E
Germania
Costa d’Avorio
Curaçao
Ecuador

Girone F: Olanda; Giappone; Svezia; Tunisia

Prima giornata
Domenica 14 giugno: Olanda-Giappone (ore 22)
Lunedì 15 giugno: Svezia-Tunisia (ore 4)

Seconda giornata
Sabato 20 giugno: Olanda-Svezia (ore 19)
Domenica 21 giugno: Tunisia-Giappone (ore 6)

Terza giornata (Venerdì 26 giugno)
Giappone-Svezia (ore 1
Olanda-Tunisia (ore 1)

Classifica Girone F
Olanda
Svezia
Giappone
Tunisia

Girone G: Belgio; Iran; Egitto; Nuova Zelanda

Prima giornata
Lunedì 15 giugno: Belgio-Egitto (ore 21)
Martedì 16 giugno: Iran-Nuova Zelanda (ore 3)

Seconda giornata
Domenica 21 giugno: Belgio-Iran (ore 21)
Lunedì 22 giugno: Egitto-Nuova Zelanda (ore 3)

Terza giornata (Sabato 27 giugno)
Iran-Egitto (ore 5)
Belgio-Nuova Zelanda (ore 5)

Classifica Girone G
Belgio
Egitto
Iran
Nuova Zelanda

Girone H: Spagna; Uruguay; Arabia Saudita; Capo Verde

Prima giornata
Lunedì 15 giugno: Spagna-Capo Verde (ore 18)
Martedì 16 giugno: Arabia Saudita-Uruguay (ore 24)

Seconda giornata
Domenica 21 giugno: Spagna-Arabia Saudita (ore 18)
Lunedì 22 giugno: Uruguay-Capo Verde (ore 24)

Terza giornata (Sabato 27 giugno)
Uruguay-Spagna (ore 2)
Arabia Saudita-Capo Verde (ore 2)

Classifica Girone H
Spagna
Uruguay
Arabia Saudita
Capo Verde

Girone I: Francia; Norvegia; Senegal; Iraq

Prima giornata
Martedì 16 giugno: Francia-Senegal (ore 21)
Mercoledì 17 giugno: Norvegia-Iraq (ore 24)

Seconda giornata
Lunedì 22 giugno: Francia-Iraq (ore 23)
Martedì 23 giugno: Norvegia-Senegal (ore 2)

Terza giornata (Venerdì 26 giugno)
Norvegia-Francia (ore 21
Iraq-Senegal (ore 21)

Classifica Gruppo I
Francia
Norvegia
Senegal
Iraq

Girone J: Argentina; Austria; Algeria; Giordania

Prima giornata
Mercoledì 17 giugno: Argentina-Algeria (ore 3)
Mercoledì 17 giugno: Austria-Giordania (ore 6)

Seconda giornata
Lunedì 22 giugno: Argentina-Austria (ore 19)
Martedì 23 giugno: Giordania-Algeria (ore 5)

Terza giornata (Domenica 28 giugno)
Argentina-Giordania (ore 4)
Austria-Algeria  (ore 4)

Classifica Girone J
Argentina
Austria
Algeria
Giordania

Girone K: Portogallo; Colombia; Uzbekistan; RD Congo

Prima giornata
Mercoledì 17 giugno: Portogallo- RD Congo (ore 19)
Giovedì 18 giugno: Colombia-Uzbekistan (ore 4)

Seconda giornata
Martedì 23 giugno: Portogallo-Uzbekistan (ore 19)
Mercoledì 24 giugno: Colombia- RD Congo (ore 4)

Terza giornata (Domenica 28 giugno)
Portogallo-Colombia (ore 1.30)
Uzbekistan-RD Congo (ore 1.30)

Classifica Girone K
Portogallo
Colombia
RD Congo
Uzbekistan

Girone K: Inghilterra; Croazia; Ghana; Panama

Prima giornata
Mercoledì 17 giugno: Inghilterra-Croazia (ore 22)
Giovedì 18 giugno: Panama-Ghana (ore 1)

Seconda giornata
Martedì 23 giugno: Inghilterra-Ghana (ore 22)
Mercoledì 24 giugno: Croazia-Panama (ore 1)

Terza giornata (sabato 27 giugno)
Inghilterra-Panama (ore 23)
Croazia-Ghana (ore 23)

Classifica Girone K
Inghilterra
Croazia
Ghana
Panama

Dalla fase a gironi si qualificheranno 32 nazionali ai sedicesimi di finale. Passano le prime due di ogni gruppo e le 8 migliori terze. Dai sedicesimi si definirà il tabellone a eliminazione diretta fino alla finale del 19 luglio.

4911

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

6 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU