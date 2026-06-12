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Milan, colpo di scena Modric: cambia di nuovo il suo futuro

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Il campionissimo di Zara a breve esordirà con la nazionale croata ai mondiali del 2026: ecco le ultimissime. 

Ormai ci siamo. A breve anche Luka Modric esordirà al Mondiale 2026 con la sua Croazia, un traguardo pazzesco per il campionissimo di Zara che lo scorso settembre ha compiuto 40 anni. Ma quale sarà il futuro dell’ex Real Madrid? Proviamo a fare chiarezza.

Luka Modric
Modric (Ansa Foto) – calciomercato.it

Modric, che fino a qualche giorno fa sembrava ormai diretto verso l’addio al Milan, potrebbe a sorpresa rimanere nel capoluogo meneghino un altro anno. Lo riferisce l’edizione odierna del quotidiano ‘Tuttosport’, secondo cui il centrocampista croato classe ’85 starebbe aspettando di capire chi sarà il nuovo allenatore del Diavolo l’anno prossimo e solo successivamente farà le sue valutazioni.

A Milano tutto il popolo di fede rossonera si augura di poter vedere all’opera Modric anche nella prossima stagione e ora una sua permanenza a Milano non appare più così improbabile: come si concluderà alla fine questa vicenda?

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