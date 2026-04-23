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Due big su Fabregas: derby infuocato | CM

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L’ottima esperienza sulla panchina del Como non sta passando inosservata

Solo al quarto posto in classifica fino a qualche settimana fa, il Como ha pagato a caro prezzo un momento di flessione importante, scivolando a cinque punti di distanza dalla Juventus e dalla Champions League. Dopo aver subito la seconda rimonta stagionale contro l’Inter, la squadra lariana ha fallito anche l’appuntamento con la storia in Coppa Italia.

Fabregas saluta e ringrazia i tifosi
Due big su Fabregas: derby infuocato | CM (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nonostante le tre sconfitte consecutive tra campionato e coppa, il grande lavoro di Cesc Fabregas è innegabile e non sta passando inosservato anche in sede di calciomercato. Già la scorsa estate prima la Roma e poi l’Inter provarono ad accaparrarsi lo spagnolo, ma il muro eretto dai lariani si rivelò invalicabile.

A distanza di qualche mese, lo scenario potrebbe ripetersi, coinvolgendo altre due big europee. Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano, infatti, la presenza del nome di Fabregas sui taccuini di Arsenal Chelsea, pronti a dar vita ad un infuocato derby tra ex.

I Blues hanno appena esonerato Rosenior, mentre i Gunners sono stati raggiunti al primo posto dal Manchester City, vittorioso nel recupero contro il Burnley. Qualora dovesse perdere un campionato praticamente già vinto, Mikel Arteta rischia seriamente l’esonero.

Fabregas potrebbe dar vita ad un testa a testa spagnolo con Andoni Iraola, ma un altro nome che stuzzica i due club di Londra è quello di Filipe Luis, ex calciatore dei Blues, ma anche vecchia conoscenza del direttore sportivo dei Gunners, Andrea Berta, con cui ha condiviso tante stagioni da calciatore dell’Atletico Madrid.

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