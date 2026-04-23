Il Senior Advisor giallorosso ha parlato a margine di un premio al Coni

Sono passate quasi due settimane dalla pirotecnica intervista di Claudio Ranieri che ha praticamente ufficializzato la rottura con Gian Piero Gasperini e oggi per la prima volta il dirigente giallorosso ha riparlato in pubblico della Roma.

Il Senior Advisor della famiglia Friedkin non ha parlato del suo rapporto con Gasp, ma ha comunque detto la sua sulla situazione del club giallorosso, elogiando la squadra.

“Ci aspettiamo il meglio e i ragazzi stanno dando tutto. Tutti uniti per un unico obiettivo. Forza Roma sempre, comunque vada”, le parole a margine della dodicesima edizione del “Premio Città di Roma” al Salone d’Onore del Coni.