Juve, tutta la verità sull’affare Grimaldo: “Accordo raggiunto”

I dettagli dell’operazione col Bayer Leverkusen

In vista della prossima stagione la Juve sta valutando diversi profili in scadenza di contratto, quindi ingaggiabili a costo zero. I nomi in cima alla lista di Spalletti dovrebbero essere questi due: Bernardo Silva e Antonio Rudiger, quest’ultimo suo giocatore ai tempi della seconda esperienza alla guida della Roma.

A proposito di ex giallorossi, trova totale gradimento Alisson del Liverpool: il brasiliano non è però in scadenza, visto che i ‘Reds’ hanno esercitato l’opzione per il prolungamento del contratto fino a giugno 2027. Sempre nel 2027 termina quello di Grimaldo, un altro di recente accostato ai bianconeri.

Grimaldo è intenzionato a dire addio al Bayer Leverkusen e non è escluso che possa essere già stato offerto anche a Comolli e soci in queste settimane. Bisogna però dirlo, al momento non risulta essere un obiettivo della Juventus. Infatti il suo futuro sembra destinato ad essere altrove, precisamente in Turchia.

Stando alle ultime notizie di ‘Sky Sports CH’, Grimaldo “ha raggiunto un accordo con il Besiktas”. Per la medesima fonte, “Il Ds del club turco ha incontrato il terzino spagnolo giungendo a una intesa totale sui termini personali”. Il classe ’95 è “attratto dal progetto sportivo proposto e dal ruolo centrale che gli verrebbe assegnato”.

Manca solo un ‘piccolo’ dettaglio, l’accordo con il Bayer Leverkusen. Un dettaglio che proprio piccolo non è, considerato che Grimaldo è uno dei migliori laterali sinistri in circolazione: 14 i gol e 11 gli assist in questa stagione. Non a caso la richiesta dei tedeschi risulta essere di 20 milioni di euro. Bisognerà capire se il Besiktas sarà disposto ad arrivare o meno a tale cifra.