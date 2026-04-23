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La Juve lo spia in Champions: c’è la clausola da 80 milioni | CM

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Emissari bianconeri in azione: la Juventus è già al lavoro per il prossimo mercato estivo

La Juventus ripartirà da Luciano Spalletti nella prossima stagione, con la società e John Elkann che hanno scelto di dare continuità al progetto con il mister di Certaldo in panchina.

Araujo nel mirino della Juventus
Araujo nei radar della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

La ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di alzare il livello e certamente l’accesso in Champions League aumenterebbe la disponibilità economica della dirigenza per rinforzare la rosa sul mercato. Alla Continassa si va verso un profondo restyling e sono pochi gli incedibili in caso di offerte allettanti. 

Calciomercato Juventus, c’è Araujo a sinistra con l’addio di Cambiaso

Tra questi non figura Andrea Cambiaso, che tra alti e bassi non sta convincendo neanche con Spalletti alla guida dei bianconeri.

Andrea Cambiaso, terzino della Juventus
Cambiaso può lasciare la Juve (Ansa) – Calciomercato.it

L’esterno della Nazionale è perciò nella lista dei sacrificabili e la Juve valuterebbe proposte da 30 milioni a salire per la cessione del classe 2000. In caso d’addio in estate, uno dei profili nei radar di Comolli & soci rimane Maximiliano Araujo. Il mancino uruguaiano – come appreso da Calciomercato.it – è stato seguito dagli osservatori bianconeri anche nell’ultimo match dei quarti di Champions League tra Arsenal e Sporting CP. 

Il 26enne laterale, che ha inoltre estimatori in Premier e Liga, ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro inserita nel contratto (in scadenza nel 2029) con il club portoghese, che ascolterebbe comunque offerte intorno ai 40 milioni nella prossima finestra di mercato. Araujo la scorsa estate era stato sondato dall’Atalanta in Serie A.

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