Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Pagelle Cagliari-Como 1-2, i voti: Da Cunha sontuoso, continua il sogno Champions per Fabregas

Foto dell'autore

Continua a volare in classifica il Como di Fabregas che, grazie alla vittoria in casa del Cagliari, tiene vive le speranze di conquistare un posto nella prossima Champions League.

Cesc Fabregas
I voti di Cagliari-Como di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Lariani in vantaggio grazie al gol di Baturina, ma nella ripresa è Sebastiano Esposito a regalare il momentaneo pareggio ai padroni di casa. A dare i tre punti alla squadra lombarda è stato Da Cunha, il migliore in campo della sfida in terra sarda. Grazie al successo odierno il Como ha raggiunto la Roma al quarto posto in classifica, in attesa della sfida che attende i giallorossi sul campo del Genoa.

Buona la partita di Marco Palestra tra i padroni di casa, mentre c’è apprensione nel Como per quello che riguarda la condizione fisica di Perrone, uscito infortunato a metà primo tempo. Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Cagliari-Como 1-2, tre punti fondamentali per i lombardi

CAGLIARI (4-3-3): Caprile 6; Ze Pedro 6 (73′ Zappa 6), Dossena 5,5, Rodriguez 5,5 (79′ Idrissi sv (89′ Pavoletti sv)) Obert 6; Adopo 6, Liteta 5,5 (79′ Kilicsoy 6), Sulemana 5,5; Palestra 6,5, Esposito 7 (79′ Trepy sv), Folorunsho 6. Allenatore Pisacane
COMO (4-2-3-1): Butez 6,5; Van Der Brempt 6,5, Ramon 6, Kempf 6,5, Moreno 6 (81′ Alex Valle sv); Perrone 6 (36′ Vojvoda 6), Da Cunha 7,5; Jesus Rodriguez 6, Nico Paz 6 (80′ Diego Carlos sv), Baturina 7 (80′ Sergi Roberto 6); Douvikas 6 (62′ Morata 6). Allenatore Fabregas
MARCATORI: Baturina, Esposito, Da Cunha
ARBITRO: Marinelli
AMMONITI: Palestra, Esposito, Ramon, Dossena

/7
1565

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

2 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

3 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

4 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

5 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

6 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

7 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie