Pagelle Cagliari-Como 1-2, i voti: Da Cunha sontuoso, continua il sogno Champions per Fabregas

Continua a volare in classifica il Como di Fabregas che, grazie alla vittoria in casa del Cagliari, tiene vive le speranze di conquistare un posto nella prossima Champions League.
Lariani in vantaggio grazie al gol di Baturina, ma nella ripresa è Sebastiano Esposito a regalare il momentaneo pareggio ai padroni di casa. A dare i tre punti alla squadra lombarda è stato Da Cunha, il migliore in campo della sfida in terra sarda. Grazie al successo odierno il Como ha raggiunto la Roma al quarto posto in classifica, in attesa della sfida che attende i giallorossi sul campo del Genoa.
Buona la partita di Marco Palestra tra i padroni di casa, mentre c’è apprensione nel Como per quello che riguarda la condizione fisica di Perrone, uscito infortunato a metà primo tempo. Andiamo a vedere i voti della sfida.
Voti Cagliari-Como 1-2, tre punti fondamentali per i lombardi
CAGLIARI (4-3-3): Caprile 6; Ze Pedro 6 (73′ Zappa 6), Dossena 5,5, Rodriguez 5,5 (79′ Idrissi sv (89′ Pavoletti sv)) Obert 6; Adopo 6, Liteta 5,5 (79′ Kilicsoy 6), Sulemana 5,5; Palestra 6,5, Esposito 7 (79′ Trepy sv), Folorunsho 6. Allenatore Pisacane
COMO (4-2-3-1): Butez 6,5; Van Der Brempt 6,5, Ramon 6, Kempf 6,5, Moreno 6 (81′ Alex Valle sv); Perrone 6 (36′ Vojvoda 6), Da Cunha 7,5; Jesus Rodriguez 6, Nico Paz 6 (80′ Diego Carlos sv), Baturina 7 (80′ Sergi Roberto 6); Douvikas 6 (62′ Morata 6). Allenatore Fabregas
MARCATORI: Baturina, Esposito, Da Cunha
ARBITRO: Marinelli
AMMONITI: Palestra, Esposito, Ramon, Dossena