Ok far sognare, non prendere in giro…

È giusto che i tifosi sognino l’acquisto di grandi giocatori, a noi però spetta il compito -spesso ingrato – di riportarli nella realtà. “Nico Williams, l’Inter potrebbe riprovarci l’estate prossima”. L’abbiamo letta qualche giorno fa e ci è scappato un “sorrisetto”, detto alla De Luca di Crozza.

Non capiamo davvero perché un fondo, in questo caso Oaktree da poco rilevato interamente dal colosso canadese Brookfield, debba d’improvviso decidere di spendere una vagonata di milioni sul mercato per un singolo giocatore, seppur fortissimo come l’esterno spagnolo. “Un colpo mediatico per dare maggiore visibilità al club a livello mondiale”, è stato scritto. Dai, siamo seri: i fondi questi ragionamenti non li fanno.

Ma chi ha parlato di Nico Williams sa quanto guadagna? Lo diciamo noi: 10 milioni di euro a stagione. Più di Lautaro Martinez, il capitano e il simbolo della squadra. E sanno anche che l’estate scorsa ha rifiutato Bayern Monaco e Barcellona pur di restare all’Athletic, club dove è nato e cresciuto? Ok far sognare, non prendere in giro… P.s.: 50 milioni, ma tanto non soldi nostri, li butteremmo su Nico Paz. Il Real è pieno di centrocampisti, che se ne fa dell’argentino…