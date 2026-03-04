Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

L’Inter prepara il colpaccio a centrocampo: operazione da 30 milioni

Foto dell'autore

Cambiano le strategie di mercato dell’Inter in vista della prossima stagione: ecco l’ultimo nome per il centrocampo. 

L’Inter si gode il primato in classifica con 10 punti di vantaggio sul Milan a pochi giorni dal derby, ma intanto pensa anche al calciomercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Una delle priorità di Marotta è sicuramente un centrocampista e l’ultimo nome finito sul taccuino del presidente nerazzurro è quello di Ismaël Kenneth Jordan Koné, classe 2002 del Sassuolo e della nazionale canadese, che qualche giorno fa ha messo a segno la rete del momentaneo 1-0 contro l’Atalanta.

Ismael Koné
Koné (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport’, domenica proprio alcuni emissari dell’Inter avrebbe assistito al match tra Sassuolo e Atalanta per vedere dal vivo Koné: il ragazzo originario di Abidjan, che è stato riscattato a titolo definitivo dal Marsiglia per oltre 12 milioni di euro, oggi avrebbe una valutazioni di circa 30 milioni.

L’Inter sarà disposta a investire tale cifra per rinforzare la mediana a disposizione di Chivu oppure deciderà di virare su profili meno costosi? Lo sapremo molto presto…

/7
1528

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

3 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

4 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

5 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

6 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

7 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie