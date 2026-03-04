L’Inter prepara il colpaccio a centrocampo: operazione da 30 milioni

Cambiano le strategie di mercato dell’Inter in vista della prossima stagione: ecco l’ultimo nome per il centrocampo.

L’Inter si gode il primato in classifica con 10 punti di vantaggio sul Milan a pochi giorni dal derby, ma intanto pensa anche al calciomercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Una delle priorità di Marotta è sicuramente un centrocampista e l’ultimo nome finito sul taccuino del presidente nerazzurro è quello di Ismaël Kenneth Jordan Koné, classe 2002 del Sassuolo e della nazionale canadese, che qualche giorno fa ha messo a segno la rete del momentaneo 1-0 contro l’Atalanta.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport’, domenica proprio alcuni emissari dell’Inter avrebbe assistito al match tra Sassuolo e Atalanta per vedere dal vivo Koné: il ragazzo originario di Abidjan, che è stato riscattato a titolo definitivo dal Marsiglia per oltre 12 milioni di euro, oggi avrebbe una valutazioni di circa 30 milioni.

L’Inter sarà disposta a investire tale cifra per rinforzare la mediana a disposizione di Chivu oppure deciderà di virare su profili meno costosi? Lo sapremo molto presto…