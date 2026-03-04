Atalanta
Nuova bufera Bastoni: “Mandato a un legale per querelarvi”

Al Sinigaglia come al Via del Mare: fischi assordanti per il difensore dell’Inter

Bastoni è tornato in hype sui social dalla serata di ieri, o meglio da quando i tifosi del Como hanno cominciato a fischiarlo ogni volta che il pallone arrivava sui suoi piedi.

Il pubblico del ‘Sinigaglia’ ha emulato quello del ‘Via del Mare’ di Lecce, scagliandosi contro il difensore dell’Inter per l’ormai famosa simulazione (con annessa esultanza) nel derby d’Italia con la Juve costata l’espulsione di Kalulu.

Gli interisti provano a difenderlo da una valanga di commenti, ovviamente perlopiù di stampo bianconero, che sembra non avere una fine. Eccone alcuni – quelli non offensivi (la ricerca è stata ardua…) raccolti da Calciomercato.it:

Bastoni verrà fischiato anche dai tifosi del Milan

Anche stavolta Bastoni non si è scomposto. Nessuna reazione ai fischi da parte del difensore dell’Inter, tornato titolare dopo l’assenza col Genoa causa squalifica. Probabilmente sarà subissato fischiatissimo anche domenica sera dai tifosi del Milan, nel corso del derby che Chivu punta a vincere per chiudere definitivamente i giochi Scudetto.

