Al Sinigaglia come al Via del Mare: fischi assordanti per il difensore dell’Inter
Bastoni è tornato in hype sui social dalla serata di ieri, o meglio da quando i tifosi del Como hanno cominciato a fischiarlo ogni volta che il pallone arrivava sui suoi piedi.
Il pubblico del ‘Sinigaglia’ ha emulato quello del ‘Via del Mare’ di Lecce, scagliandosi contro il difensore dell’Inter per l’ormai famosa simulazione (con annessa esultanza) nel derby d’Italia con la Juve costata l’espulsione di Kalulu.
Gli interisti provano a difenderlo da una valanga di commenti, ovviamente perlopiù di stampo bianconero, che sembra non avere una fine. Eccone alcuni – quelli non offensivi (la ricerca è stata ardua…) raccolti da Calciomercato.it:
Bastoni, che é solo uno che ha simulato in un mondo dove simula chiunque, viene sommerso di fischi ovunque.
Questo è il frutto di vergognose campagne social e giornalistiche, che vanno avanti da anni ed anni su fantomatiche Marotte League, che servono solo ad aumentare l’odio.
— Enea Trapani (@EneaTrapani) March 3, 2026
A parti invertite lo chiamerebbero karma, Bastoni sta raccogliendo ciò che ha seminato.
— M҉a҉s҉s҉i҉m҉o҉ ҉D҉e҉l҉l҉a҉ ҉F҉a҉z҉i҉a҉ (@massimodf1974) March 4, 2026
#Bastoni ha dimostrato di essere un anti-sportivo, giusto che venga fischiato in TUTTI gli stadi d’Italia. #ComoInter
— Alessandro Albanese (@Alessan67153720) March 4, 2026
Se io fossi in Bastoni ,dare mandato ad un legale e Vi querelerei tutti uno per uno.
Così dopo piangete un po.
— franco (@francodg60) March 4, 2026
Io fossi in bastoni ti querelerei per offese, chissà quanti soldi dovresti pagare. Giuro che glielo suggerirò perché persone come te non devono permettersi di offendere chiunque. Senti da che pulpito. Vergognati.
— effeway (@Frances38918511) March 4, 2026
Io non tiferò mai e poi mai per una nazionale che convoca #Bastoni
MAI.
— ALE (@AlexDGlondon) March 4, 2026
Bastoni verrà fischiato anche dai tifosi del Milan
Anche stavolta Bastoni non si è scomposto. Nessuna reazione ai fischi da parte del difensore dell’Inter, tornato titolare dopo l’assenza col Genoa causa squalifica. Probabilmente sarà subissato fischiatissimo anche domenica sera dai tifosi del Milan, nel corso del derby che Chivu punta a vincere per chiudere definitivamente i giochi Scudetto.