PAGELLE e TABELLINO Como-Inter 0-0: Perrone il professore, segnali di vita da Darmian. Frattesi spreca ancora

Voti, top e flop del match valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia
È finito con uno scialbo 0-0 il match tra Como e Inter valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Si è praticamente giocato solo il primo tempo. Speriamo nel ritorno…
Le Pagelle di Como-Inter
COMO
TOP: Perrone 7 – Se ne porta a spasso sempre un paio. Giocatore di una intelligenza superiore.
FLOP: Valle 5 – Ci sta non avere il killer instinct di un attaccante, ma il gol che si divora a un passo dalla porta è clamoroso.
- Butez 5,5
- Smolcic 6,5
- Ramón 6,5
- D.Carlos 6,5
- Valle 5 / Dal 79′ Van der Brempt s.v.
- Perrone 7
- S.Roberto 6 / Dal 70′ Diao s.v.
- Vojvoda 6,5 / Dal 79′ Moreno s.v.
- Da Cunha 6,5
- Caqueret 6,5 / Dall’87’ Baturina s.v.
- Nico Paz 6,5 / Dall’87’ Douvikas s.v.
- All.Fabregas 6
INTER
TOP: Darmian 6,5 – Da lui, 36 anni compiuti a dicembre, arrivano gli unici segnali di vita di un’Inter molto modesta. Ci ha provato, il palo gli ha detto di no
FLOP: Frattesi 5 – Non trova mai un varco, non si accende mai. Anzi, si spegne del tutto nel secondo tempo. Un’altra occasione sprecata.
- Martinez 6,5
- Bisseck 6
- Acerbi 6,5
- Bastoni 6
- Darmian 6,5 / Dal 57′ Dumfries s.v.
- Frattesi 5 / Dall’86’ Mkhitaryan s.v.
- Calhanoglu 5,5 / Dal 57′ Zielinski s.v.
- Sucic 5,5
- Carlos Augusto 6
- Diouf 6 / Dal 68′ Luis Henrique s.v.
- Pio Esposito 5,5 / Dal 57′ Thuram s.v.
- All.Chivu 5,5
Arbitro Di Bello 6
Coppa Italia, il tabellino di Como-Inter
COMO-INTER 0-0
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, D.Carlos, Valle (79′ Van der Brempt); Perrone, S.Roberto (70′ Diao); Vojvoda (79′ Moreno), Da Cunha, Caqueret (87′ Baturina); Nico Paz (87′ Douvikas). All.: Fabregas
INTER (3-5-1-1): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian (57′ Dumfries), Frattesi (86′ Mkhitaryan), Calhanoglu (57′ Zielinski), Sucic, Carlos Augusto; Diouf (68′ Luis Henrique); Pio Esposito (57′ Thuram). All.: Chivu
ARBITRO: Di Bello di Brindisi
NOTE: 1′ di recupero nel primo tempo, 3′ nel secondo. 13.602 spettatori al ‘Sinigaglia’.