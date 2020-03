Coronavirus, anche il Napoli rinvia gli allenamenti: le ultime CM.IT

CORONAVIRUS NAPOLI ALLENAMENTI / Il Napoli non tornerà ad allenarsi in questa settimana. Nonostante gli annunci dei giorni scorsi, che fissavano la ripresa prima ad oggi e, in seguito, a mercoledì, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it i calciatori partenopei sono stati già informati informalmente del nuovo, e inevitabile rinvio del ritorno a Castel Volturno.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, non solo Kumbulla: resiste un'idea in Serie A

Coronavirus, niente ritorno in campo per il Napoli

Il club azzurro attenderà nuove indicazioni fermandosi, presumibilmente, almeno fino al prossimo 3 aprile, quando il Governo illustrerà le nuove misure per l’emergenza coronavirus. La ripresa dei campionati resta un’enorme incognita, ma i calciatori stanno lavorando individualmente in casa e non è da escludere che delle sedute individuali possano aver luogo nei centri sportivi.

Difficile, però, che questo accada a breve.

I medici del Napoli hanno firmato insieme ai colleghi degli altri club, eccetto la Lazio, un protocollo d'intesa che suggeriva di ripartire con gli allenamenti il 4 aprile per quelli individuali (test fisici e al massimo lavoro a piccoli gruppi) e il 13 per quelli dell'intero organico. De Laurentiis spingeva per iniziare quanto prima pur mostrandosi sempre disposto al dialogo con i medici, a breve è prevista una conference call tra il patron, Gattuso e lo staff medico azzurro. Potrebbe esserci un'altra scadenza intermedia programmata per lunedì 30 marzo ma sembra che tutto vada verso nella direzione dei consigli dei medici.

Mirko Calemme - Ciro Troise

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, agente Immobile tra ipotesi azzurra e retroscena Inter

Calciomercato Napoli, dalla Bundesliga l'erede di Koulibaly