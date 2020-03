CORONAVIRUS TAMPONI JUVENTUS / Con l'annuncio di ieri della positività di Paulo Dybala al Coronavirus sono saliti a tre i calciatori della Juventus colpiti dal virus che sta tenendo in ginocchio l'Italia. Si ferma però all'argentino il conteggio dei positivi in casa bianconera come confermato dalle ultime news che rimbalzano dagli ambienti juventini. Sono stati infatti ultimati i tamponi a tutti i giocatori e ai collaboratori più vicini. I positivi restano i tre già noti: Rugani, Matuidi e Dybala.

La Juventus resta dunque in isolamento volontario, iniziato l'11 marzo, a parte i tre positivi al virus che sono in quarantena obbligatoria e restano costantemente monitorati. Sono inoltre cinque i giocatori che sono rientrati in patria seppur in momenti diversi. Si tratta di Khedira (tornato in Germania), Pjanic (Lussemburgo), Douglas Costa (Brasile) e Higuain (Argentina), oltre a Cristiano Ronaldo a Madeira.

