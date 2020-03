CALCIOMERCATO JUVENTUS ORSOLINI BOLOGNA / Riccardo Orsolini si è ritagliato un ruolo da protagonista a Bologna. Con Mihajlovic ha dato luogo a un sodalizio molto solido e per l'attaccante restare in rossoblu' è la scelta migliore. Il giocatore si è confessato in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' e si è così espresso sulla possibilità di un ritorno alla Juventus: "L'ultima parola spetta al Bologna, io qui sto da Dio e ho deciso di restare.

Qui mi sento importante, se la società crede in me del futuro non vale nemmeno la pena parlare".

