p>CALCIOMERCATO INTER KUMBULLA GODIN / L'di Antonioè pronta a cambiare volto in difesa: in attesa di valutare possibili offerte dalla Liga e dalla Premier League per Milan la dirigenza nerazzurra potrebbe decidere di interrompere dopo un solo anno il legame con Diego Godin, difensore uruguaiano arrivato la scorsa estate a parametro zero dall'L'ex capitano dei 'Colchoneros' non è riuscito ad intergrasi nella difesa a 3 diche, con il passare del tempo, gli ha preferito in più di una circostanza il giovanissimo classe 1999 Alessandro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Inter, addio Godin: scelto l'erede | Assalto al gioiello della A

Il Manchester United è pronto a sfidare il Valencia per dare un'ultima chance importante in Europa a Godin. L'Inter è corsa ai ripari e ha scelto come eventuale erede Marash Kumbulla, difensore classe 2000 che si sta mettendo in grandissimo risalto all'Hellas Verona. L'albanese è uno dei protagonisti dell'incredibile stagione della squadra di Juric e sembra trovarsi a proprio agio, nonostante la giovanissima età, nella difesa a 3. L'ad Marotta ha già incontrato a gennaio il suo agente ma su Kumbulla c'è da registrare anche il forte interesse del Napoli. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' la valutazione si aggira sui 20 milioni di euro. L'Inter potrebbe giocarsi le carte Salcedo e Dimarco per strappare il sì definitivo del Verona.

