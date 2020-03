CALCIOMERCATO INTER CAGLIARI NAINGGOLAN / Tra i diversi giocatori mandati in prestito tra l'estate e l'inverno, in casa Inter bisogna fare i conti con il futuro di Radja Nainggolan. Il giocatore belga in forza al Cagliari ha dato grandi risposte in un inizio di stagione molto incoraggiante che sembrava aver restituito al calcio italiano il vero Ninja. Gol spettacolari da fuori area e traiettorie quasi impossibili, tra cui anche una a San Siro proprio contro l’Inter.

Calciomercato Inter, futuro Nainggolan: il Cagliari ci prova | Nodo formula

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', nonostante questo calo, il Cagliari sembra essere intenzionato a confermare Nainggolan ed è già al lavoro con l'Inter per la sua permanenza in Sardegna. Il ​centrocampista belga con Conte sarebbe destinato alla panchina e allora la sua priorità sarebbe quella di rimanere al Cagliari. La formula della scorsa estate, il prestito secco, non aiuta il patron Giulini a trattare con i nerazzurri che vogliono monetizzare dalla sua partenza e non possono permettersi minusvalenze dalla cessione del belga.

