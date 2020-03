Juventus, ultime CM.IT | Non solo Higuain: partiti anche Pjanic e Khedira

JUVENTUS KHEDIRA PJANIC ISOLAMENTO / Non solo Gonzalo Higuain: anche Miralem Pjanic (in Lussemburgo) e Sami Khedira, in queste ore, hanno lasciato l'Italia per ricongiungersi con le rispettive famiglie. I due calciatori, come raccolto da Calciomercato.it, sono risultati negativi al tampone per il COVID-19 e avevano preventivamente avvisato la Juventus.

Sono quattro, quindi, i giocatori della Vecchia Signora che trascorreranno l'isolamento lontano da Torino: oltre ai tre menzionati, ancheinsieme alla sua famiglia dall'inizio dell'emergenza.

