Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO: occhi su Loren, ecco il prezzo

CALCIOMERCATO NAPOLI LOREN / Il Napoli potrebbe vivere durante la prossima sessione di calciomercato una rivoluzione nel suo reparto offensivo.

Per gli azzurri, circola da diversi giorni il nome di, punta classe '93 delLo spagnolo sta vivendo una stagione importante, con 11 reti e 3 assist in 29 gare disputate, e nelle scorse settimane era finito anche nel mirino del Barcellona: indicono che se, alla fine, i blaugrana gli abbiano preferitoera per la clausola rescissoria molto più economica (18 milioni contro circa 60).

LEGGI ANCHE >>> Napoli, via libera per Jovic: due segnali da Madrid | Zidane decisivo

Calciomercato Napoli, Loren non è una priorità al momento

Loren è uno dei nomi sul taccuino di Giuntoli, ma secondo quanto raccolto da Calciomercato.it non rappresenta, al momento, una priorità: considerando l’acquisto di Petagna, che il club vuole tenere in rosa per la prossima stagione, il betico potrebbe arrivare solo con una partenza di Milik, ma se il polacco dovesse andar via (lasciando nelle casse di De Laurentiis tra 40 e 50 milioni) probabilmente gli azzurri si fionderanno su un nome di maggiore esperienza internazionale.

Il club helipolitano, in ogni caso, non chiederebbe cifre proibitive per lasciar partire il suo attaccante, rappresentato dalla RR Soccer Agency di René Ramos: un’offerta tra 20 e 25 milioni di euro sarebbe sufficiente per chiudere l’affare, nonostante la sua clausola rescissoria valga quasi il triplo. Discorsi, ovviamente, prematuri: il mercato, in questo momento, è un orizzonte lontanissimo.

