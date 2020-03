CALCIOMERCATO LAZIO LOVREN / In vista della prossima finestra estiva di mercato la dirigenza della Lazio cercherà di rafforzare il reparto difensivo con un innesto d'esperienza.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il ds Igliha messo nel mirino Dejan, difensore croato del. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Lazio, idea Lovren per la difesa: Tare ci prova | I dettagli

Il classe 1989, vicino nelle passate finestre a Milan e Roma, ha un contratto in scadenza nel 2021 e il Liverpool non dovrebbe quindi opporsi ad una sua cessione, altrimenti lo perderebbe a parametro zero l’anno dopo. L'operazione è fattibile ma bisognerà convincere il giocatore che attualmente guadagna 5 milioni di euro in Premier. Cifre impossibili per la Lazio ma l'ostacolo potrebbe essere superato con un contratto lungo a cifre importanti, in modo da consentire a Lovren di mantenere il livello di quella remunerazione, solo spalmata su più stagioni. Lovren sarebbe il terzo colpo degli ultimi anni messo a segna con la dirigenza dei 'Reds', dopo Luis Alberto nell’estate del 2016 e Lucas Leiva l’anno dopo.

