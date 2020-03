CALCIOMERCATO INTER IZZO LOCATELLI / Un Inter tutta azzurra o quasi: nei piani di Marotta c'è il consegnare ad Antonio Conte per il prossimo anno una squadra ancora più italiana.

Da, da, l'ha già aumentato la truppa nazionale nella loro rosa ma nel calciomercato che verrà gli acquisti italiani potrebbero aumentare ancora: oltre agli obiettivi di vecchia data, da Tonali a Chiesa passando per Castrovilli, ci sono altri due calciatori che hanno attirato le attenzioni della società nerazzurra. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

In crescita, come riferisce 'TuttoSport', le quotazioni di Manuel Locatelli: il 22enne centrocampista del Sassuolo sarebbe stato individuato come possibile alternativa a Brozovic, per dare quel ricambio a Conte che attualmente manca in rossa. A favorire la trattativa anche il buon rapporto che esiste tra le due società come gli affari degli ultimi anni (da Politano a Sensi) dimostrano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio e affare con Raiola: i dettagli

Altro obiettivo è poi Armando Izzo del Torino: abituato alla difesa a tre, l'ex Genoa rappresenta una buona soluzione nel caso in cui non si dovesse arrivare a Kumbulla. Per il difensore però c'è da battere la concorrenza del Napoli.